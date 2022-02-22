شكرا لبحثكم عن خبر إنشاء هيئة عسكرية وأمنية لأبناء المهرة(أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد لقاء لضباط العسكريين والامنيين بمحافظة المهرة بهدف تأسيس هيئة عسكرية وأمنية لأبناء المهرة (مهرية).

وخلال اللقاء تخلل مناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وحذر المجتمعون خلال اللقاء من عملية تشتيت منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية وجرهم إلى أحزاب ومكونات سياسية متصارعة على السلطة على حساب مصلحة الوطن عامة والمهرة خاصة والحصول على مكاسب سياسية آنية.

ونبه المجتمعون من عدم تنفيذ القرارات الصادرة من قبل وزارة الدفاع عند تعيين أبناء محافظة المهرة في مناصب قيادية بالمحافظة وكذا معاناة ضباط المهرة من عدم التاهيل سواء بالداخل او الخارج أسوة في بقية المحافظات.

وفي ختام اللقاء وبعد نقاش مستفيض لمجمل هذه القضايا تم انتخاب قيادة الهيئة بجميع دوائرها بإجماع الحاضرين وهم:

1.العميد محمد مبارك باكريت رئيساً

2.العقيد حاج خميس سنان نائباً

3.العقيد علي سالم القميري امين عام

4.العقيد محمد علي عبدالقادر ناطق رسمي

5.العقيد سعد خزي كده الدائرة الأمنية

6.العقيد محمد سالمين بن عصم الدائرة العسكرية

7.العقيد سالم ربيع كلشات عضو

8.العقيد سالم علي سعد رعفيت عضو

9.العقيد محمد حسين علي

10.الملازم اول عارف سعيد عسكري عضو

11. الملازم أول زهرة غريب خميس عضو