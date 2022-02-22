وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً لمجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، بمدينة سيئون، اجتماعاً موسعاً لمجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمهام واختصاصات المجلس بناءا على القرار الجمهوري رقم (87) لسنة 2013م بتشكيل المجلس.



وناقش الاجتماع، إقرار تمويل مشروع ارقام المركبات الذي أقرته لجنة مشروع الأرقام، واشكالية استمرار البسط والاعتداء على أصول الصندوق والاجراءات المقترحة لوقف تلك الاعتداءات والحفاظ علي ممتلكات الصندوق..متطرقاً الى آليات عمل مجلس ادارة صندوق التقاعد الامني وخطة نشاطه خلال الفترة القادمة وفقاً للوائح والنظم المحددة بذلك .

وأكد وزير الداخلية، على أهمية اعداد دراسات علمية لكيفية تنمية موارد صندوق التقاعد وتجاوز الصعوبات..موجهاً بحصر دقيق لكل ممتلكات الصندوق وتقييم حالته..منوهاً إلى أهمية سير الإجراءات وفق القوانين واستناداً إلى خطة الوزارة واستراتيجتها الوطنية نحو بناء الدولة الحديثة..مشيداً بالجهود المبذولة لتفعيل المجلس.. مشدداً على ضرورة الحفاظ على أراضي صندق التقاعد الامني.