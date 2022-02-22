شكرا لبحثكم عن خبر عدن تشهد حفل تدشين مشروع طريق باتيس في يافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت اليوم العاصمة عدن حفل تدشين مشروع طريق باتيس-رصد-معربان-لبعوس في يافع بمحافظتي أبين ولحج برعاية معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين واللواء الركن أحمد عبدالله تركي محافظ محافظة لحج واللواء الركن أبوبكر حسين سالم محافظ محافظة أبين.

وأقيم الحفل وسط حضور لافت من رجال الأعمال والمسؤولين بالسلطتين المحلية بلحج وأبين تحت رعاية إعلامية من مركز شمسان للصحافة.

وخلال الحفل الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم تلاه كلمة ترحيبية من القائمين على الحفل. أثنى مدير عام المشروع خالد محمد الحصني خلال كلمة له بالتفاعل الكبير من أجل إنجاز مشروع طريق باتيس- رصد- معربان- لبعوس.

وأضاف المستشار الحصني أن: " هذا المشروع تعثر ولكن شيم الرجال أبت إلا أن تتحدى العقبات، والكل مضى بعزم من أجل تحقيق الحدث المنشود ، شمروا عن سواعدهم.

وأشار أن هذا المشروع يعد شريان الحياة من وإلى يافع لكونه يسهل الوقت ويقضي على المعاناة، لافتاً إلى شكر كل من ساهم بماله ووقته وكل من أرشد ووجه ونصح وكل من خطط وناقش وحاور، أمنا بالله أولاً ثم بدعمكم وسخاءكم .

ويعد إنجاز طريق باتيس- رصد- معربان- لبعوس إنهاء لمعاناة ممتدة منذ عقود لمئات الآلاف من أهالي يافع.

حضر الحفل العميد جلال الربيعي قائد الحزام الأمني بالعاصمة عدن والدكتور عارف حسن المدير التنفيذي للمشروع ومدراء عام مديريات يهر و المفلحي و سرار .