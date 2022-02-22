شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. لقاء يجمع الماس مع مقاولين واستشاريي مشروع الوهط طورالباحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - راس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس اجتماع ضم استشاريين ومقاولين مشروع طريق الوهط طور الباحة في لحج المرحلة الرابعة بطول ٧٩كيلو ٨٥٠ متر طولي ..

وخلال الاجتماع اكد المهندس معين الماس رئيس مجلس ادارة الصندوق على ضرورة سرعة تجهيز المسارات التحويلية اثناء العمل في اي مقطع من المقاطع للمشروع ..

وشدد الماس خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين الاستشاريين والمقاولين فيما يخص التداخلات بين مقاطع المشروع الخمسة بما يسهل حركة التنقل وينهي احتمالية الحوادث والاختناقات المرورية ..

وطالب الماس في نهاية الاجتماع من الشركات المقاولة سرعة توفير متخصصين في السلامة المهنية لضمان عدم وقوع حوادث اثناء سير العمل بين العاملين ..

حضر الاجتماع مدير عام الشؤون المالية سعيد العمود ومدير مشروع الوهط طور الباحة .

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.