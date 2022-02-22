الإمارات تؤكد أن محاولة الحوثي استهداف جازان عمل إرهابي جبان وجريمة حرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف مطار الملك عبدالله في جازان في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيّرة، اعترضتها قوات التحالف.



واعتبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن محاولة استهداف المطار وما نتج عن ذلك من إصابة عدد من المدنيين عمل إرهابي جبان وجريمة حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعي من المجتمع دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، لوقف استهداف الحوثيين الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم لدول المنطقة.

وجدّدت الوزارة، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أنّ أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لها.

كما أدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي من قِبل ميليشيا الحوثي لمطار الملك عبدالله في جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكّدت مصر مُجدداً على أنَّ تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية، من قِبل الميليشيا يُعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف وتهديداً سافراً لأمن واستقرار المملكة ولسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية، إصابة 16 مدنيا من جنسيات مختلفة، جراء العملية العدائية لميليشيات الحوثي على مطار جازان جنوب غربي السعودية. وأشار التحالف، إلى أن الحوثيين عاودوا إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي، مؤكداً أنّه سيتخذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني. كما أعلن التحالف سقوط مسيرة مفخخة بقرية المعبوج بجازان في السعودية دون إصابات أو أضرار.