تدشين الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، اليوم ، ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي الدكتور هاني العمودي، الجولة الأولى من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد مرض شلل الأطفال ، بتمويل من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف للطفولة.



وتستهدف الحملة التي تستمر على مدى أسبوع، تطعيم 178 ألف و190 طفل أقل من عشر سنوات ، منهم 16 ألف و939 طفل أقل من عام من خلال زيارة فرق التحصين للمنازل والمدارس ورياض الأطفال في عموم قرى ومناطق ومديريات وادي حضرموت والصحراء .

وأكد وكيل المحافظة المساعد خلال عملية التدشين بمدارس الارتقاء الأهلية بسيئون، على أهمية الحملة لحماية أطفالنا من هذا المرض الفتاك وتهديد حياتهم ومستقبلهم ..مثمناً جهود المنظمات الدولية الداعمة للحملة ..معرباً عن أمله بتفاعل أولياء الأمور مع كافة الفرق العاملة لإنجاح الحملة.