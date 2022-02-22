مكتب الشؤون الاجتماعية ينظم لقاء تشاوري لمنظمات المجتمع المدني بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نظم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم ، اللقاء التشاوري الأول لمنظمات المجتمع المدني العاملة بعدن ، لتعزيز الشراكة المجتمعية بين مكتب الوزارة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية الفاعلة .



وأكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد ، على أهمية هذه الفعالية التي تهدف إلى تحقيق وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالشكل الذي يخدم فيه المجتمع بكل المجالات ..مشيراً الى أن الوضع التي تعيشه بلادنا وخاصة في عدن بالوقت الحالي أوجب على كل الجهات الرسمية العمل على تنظيم العمل المجتمعي في البلاد ، وتحقيق التعاون المطلوب بين المنظمات الدولية و المنظمات المحلية الفعالة .

كما أوضح وكيل أول محافظة عدن محمد الشاذلي ، أن منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في التأثير على افراد المجتمع ، حيث هناك مساعي متواصلة لخلق شراكة حقيقية بين السلطة المحلية والمنظمات المجتمعية .. مؤكدا بأهمية عقد دورات تأهيلية للمنظمات المحلية في كيفية التخاطب مع المنظمات الدولية ضمن المعايير الدولية الحديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط .

من جانبه أشار مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن ارسلان السقاف ، إلى أهمية تعزيز الشراكة بين المنظمات والسلطة المحلية ومكتب الشؤون الاجتماعية وتوحيد الجهود الانسانية والخدمية والتنموية في البلاد ، وتفعيل الرقابة القانونية في مكتب الوزارة ..مشيراً الى أن اللقاء سيخرج بتوصيات تساعد في تحضير المؤتمر الدولي العام بين المنظمات المحلية والدولية لتحديد وتحليل القضايا الملحة التي تعاني منها عدن .

تخلل اللقاء، تقديم اوراق عمل تضمنت واقع الشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها والجمعيات والمؤسسات وفقا للقانون ، و التعريف بالتعميم الصادر من وزير الشؤون الاجتماعية حول اليات التنسيق بين أنشطة ومشاريع منظمات المجتمع المدني والوزارة ، والتحديات والصعوبات التي تواجهه منظمات المجتمع المدني ، وتصورات لقطاعات العمل لمنظمات المجتمع المدني 2022 ، وطبيعة الشراكة بين المنظمات الدولية والمحلية .