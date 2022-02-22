لغرض الصيانة.. إيقاف محطة مأرب الغازية عن العمل وانقطاع الخدمة عن بعض المديريات

المنامة - ياسر ابراهيم - توقفت محطة مأرب الغازية للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن العمل بموجب قرار من مؤسسة الكهرباء لغرض الصيانة العاجلة.



وقال سكان محليون، إن خدمة الكهرباء انقطعت مع فجر اليوم عن مديرية الوادي ـ أكبر مديريات المحافظة ـ ومناطق أخرى.



وكان مدير المؤسسة العامة للكهرباء "عبدالقادر باصلعة"، وجه مذكرة إلى مدير عام محطة مأرب الغازية، يطالبه فيها "بإيقاف المحطة بصورة فورية إلى حين صيانة عُمرية للمحطة".



ولفتت المذكرة إلى "خطورة الاستمرار في تشغيل المحطة والتي قد تعرض التربينات إلى تدمير كامل".



وأُعيد تشغيل محطة مأرب الغازية منتصف عام 2020، بعد تركيب توربينات خاصة بتوليد الكهرباء بمقر المحطة، بعد أكثر من خمس سنوات على توقفها جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي في البلاد.

