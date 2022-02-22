نائب الرئيس يهنئ ولي العهد السعودي بمناسبة يوم التأسيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، امس، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة احتفالات بلاده بيوم التأسيس.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى ما وصلت إليه المملكة وشعبها من نهضة وبناء متميزين، عم خيرهما المملكة والمنطقة والإقليم والعالم، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين.

وعبر نائب الرئيس عن تقديره البالغ لجهود المملكة النبيلة والمستمرة تجاه بلادنا، وما تواجهه اليوم من محنة عصيبة جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية التي عاثت في الأرض الفساد وتطاولت في اعتداءاتها وصلفها وإجرامها إلى مستوى استهداف الأشقاء وتهديد ممرات الملاحة الدولية تنفيذاً لتوجيهات ملالي طهران ومشروعهم التوسعي الخبيث.

وأكد نائب الرئيس، بأن المواقف الأخوية الأصيلة ودعم المملكة المتواصل للشرعية وجيشنا الوطني، سيظل مصدر فخر وعرفان لدى الشعب اليمني عبر الأجيال.

وجدد نائب الرئيس في ختام البرقية، تهانيه وتبريكاته للقيادة السعودية، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وسمو ولي العهد في صحة وعافية والمملكة في رخاء واطمئنان، وبلدنا في أمن وأمان وخلاص من مشروع إيران.