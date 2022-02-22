شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تدين اطلاق مليشيات الحوثي طائرة مسيرة (مفخخة) باتجاه مطار الملك عبدالله في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

‎ادانت الجمهورية اليمنية، بأقسى العبارات اطلاق ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران طائرة مسيرة (مفخخة) باتجاه مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين من جنسيات مختلفة.



‎وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ)" ان هذه المحاولة العدائية الارهابية لاستهداف مطار مدني محمي بموجب القانون الدولي الإنساني تعتبر جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والاعراف الدولية، ويتطلب ذلك تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه استمرار تلك التصرفات العبثية والارهابية التي تقوم بها مليشيات النظام الايراني في المنطقة، وتحويلها للموانئ والمطارات التي تحت سيطرتها الى قواعد عسكرية لادارة عملياتها الارهابية في اطلاق الصواريخ والطائرات المفخخة وخطف السفن التجارية بما يهدد الامن والاستقرار الدوليين".

‎وجددت الوزارة، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية منشآتها الحيوية..متمنية الشفاء العاجل للمصابين.