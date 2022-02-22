رئيس مجلس النواب يلتقي وفد بلادنا لدى الأمم المتحدة في نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، رئيس وأعضاء الوفد الدائم لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



وفي اللقاء، نقل إليهم تحيات الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مستعرضًا مجمل الأوضاع والتطورات التي تمر بها الساحة الوطنية وما تتطلبه المرحلة الحرجة من تضافر كل الجهود وتعزيز التعاون والتضحية والصبر من أجل تجاوز كل التحديات وإخراج اليمن من أزمته الراهنة التي تسبب بها الانقلابيون الحوثيون، مؤكدًا أن الانقلاب مصيره الحتمي الزوال بفعل إيماننا بقضيتنا العادلة وإرادة وعزيمة وإصرار الشعب اليمني كافة.

وأشاد البركاني، بما تبذله البعثة الدائمة في نيويورك من جهود إيجابية في أروقة الأمم المتحدة ووكالاتها، متمنيًا لهم التوفيق ومواصلة جهودهم والتنسيق الكامل مع الجانب الحكومي والوكالات الدولية لما يخدم مصلحة اليمن وأمنه واستقراره وإنهاء أزماته.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة وعضو المجلس شوقي شمسان.