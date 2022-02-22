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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر أهدافا عسكرية في محافظة البيضاء

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تنفيذ عملية استجابة للتهديد، أسفرت عن تدمير أهداف عسكرية في محافظة البيضاء.



وقال التحالف العربي في بيان، إنه مستمر في تنفيذ الضربات الجوية الواسعة لحماية المدنيين من العمليات العدائية.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تكبيده مليشيات الحوثي خسائر بشرية وتدمير العديد من الآليات العسكرية في عشرات العمليات خلال 24 ساعة.

وقال التحالف إنه قام بـ45 عملية استهداف في حجة أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية.