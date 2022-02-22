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التحالف يدمر أهدافا عسكرية في محافظة البيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر أهدافا عسكرية في محافظة البيضاء

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة ، تنفيذ عملية استجابة للتهديد، أسفرت عن تدمير أهداف عسكرية في محافظة البيضاء.

 

وقال التحالف العربي في بيان، إنه مستمر في تنفيذ الضربات الجوية الواسعة لحماية المدنيين من العمليات العدائية.

 

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تكبيده مليشيات الحوثي خسائر بشرية وتدمير العديد من الآليات العسكرية في عشرات العمليات خلال 24 ساعة.

 

وقال التحالف إنه قام بـ45 عملية استهداف في حجة أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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