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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هزائم حوثية مدوية على 4 جبهات قتالية في اليمن

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

فاقم الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية، الإثنين، خسائر مليشيات الحوثي الإرهابية، عقب تلقيها هزائم مدوية على 4 جبهات قتالية.



ونفذت مليشيات الحوثي 3 هجمات برية استهدفت المناطق المحررة في صعدة؛ المعقل الرئيسي للانقلابيين، ومأرب، معقل الحكومة المعترف بها دوليا الأهم شمالا، فضلا عن هجوم آخر تصدت له المقاومة الجنوبية ببسالة في الضالع، جنوبي اليمن.

وقال الجيش الوطني في بيان إن قواته أحبطت محاولة التفاف لمليشيات الحوثي على بعض المواقع التي خسرتها مؤخرا بمديرية الصفراء شمال شرقي محافظة صعدة؛ أقصى شمال البلاد.

وأشار إلى أن العناصر الحوثية المهاجمة سقطت غالبيتها بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار تحت ضربات الجيش اليمني.

في نفس السياق، استهدف هجوم قتالي لمليشيات الحوثي، أحد المواقع العسكرية في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وأكد الجيش تصدي قواته ورجال قبائل مأرب، بكل بسالة للهجوم، وأجبرت مليشيات الحوثي على التراجع والفرار بعد مقتل وجرح الكثير من عناصرها وتدمير آلية تابعة لها.

وأشار البيان إلى استعادة الجيش اليمني ورجال القبائل في مأرب، أسلحة خفيفة ومتوسّطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة العناصر الحوثية المدعومة إيرانيا.

إلى ذلك، نفذت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، ضربة جوية محكمة استهدفت آلية لمليشيات الحوثي في الجبهات الغربية من محافظة تعز، جنوبي اليمن.

ووفق البيان، ‬⁩فإن مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية دمرت آلية تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا غربي تعز، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها.

وفي محافظة الضالع (جنوب)، خاضت القوات الجنوبية معارك شرسة مع مليشيات الحوثي على 3 محاور قتالية أقصى الشمال الغربي لجبهات المحافظة الحدودية مع تعز وإب والبيضاء.

وقال محور الضالع العسكري في بيان، إن القوات الجنوبية أحبطت هجوماً للمليشيات الحوثية استهدف مواقعها المتقدمة في "حبيل ناجي" و"حبيل حيدري" و"شعب احمد" في الشمال الغربي لجبهات الضالع.

وأكد المحور العسكري افشال هجوم مليشيات الحوثي، مشيرا إلى أن مدفعية القوات الجنوبية ردت بضربات موجعة أصابت عديد الأهداف الحوثية وأماكن تمركز المليشيات في "حبيل السّمَاعي"، وشمال بلدة "صُبيرة"، و"الشّامِرية" شمال شرقي مديرية الحشاء بالضالع.

نزع ألغام الموت

في السياق، تواصل الفرق الهندسية في القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن العمل بوتيرة عالية لتطهير المناطق المحررة حديثا في محور حيس جنوبي الحديدة.

وأوضح بيان للقوات المشتركة، أن فرقها الهندسية نزعت وفككت خلال الأيام القليلة الماضية مئات الألغام المضادة للدروع بأحجام وأنواع مختلفة كانت المليشيات حولت بعضها بدعم إيراني، إلى ألغام فردية محرمة دوليا بواسطة دواسات.

وفي نجاح قياسي، طهرت القوات المشتركة مساحات واسعة في "وادي نخلة" شمال شرق مركز مديرية حيس؛ المصنفة كأكبر المديريات المنكوبة في الساحل الغربي لليمن بحقول وشبكات ألغام المليشيات الحوثية، وفقا للبيان.

وخلال الساعات الماضية، قتل مدنيا وأصيب اثنين آخرين بحادثتين منفصلتين إثر انفجارات ألغام حوثية بمركبات نقل مدنية في مديرية حريب جنوبي مأرب، وفي مديرية حيس، جنوبي الحديدة.

وتبذل الفرق الهندسية للقوات اليمنية وآخرى تابعة لبرنامج "مسام" السعودي والبرنامج الوطني لنزع الألغام جهود كبيرة في مسح وتطهير كافة المناطق المحررة حديثا لتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم عقب سنوات من التهجير والتشرد إثر فخاخ وحرب مليشيات الحوثي.