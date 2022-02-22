عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كسر محاولة التفاف حوثية بصعدة.. واغتنام كميات من عتاد الميليشيات بمأرب

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة التفاف لمليشيا الحوثي الإيرانية على بعض المواقع التي خسرتها مؤخراً بمديرية الصفراء شمال صعدة.



وكشفت مصادر بسقوط غالبية العناصر الحوثية المهاجمة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات رجال الجيش الوطني والمقاومة.

‏‎يأتي ذلك فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية عربة تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية غرب تعز، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفي جبهة مأرب تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، من كسر هجوم أيضا للمليشيات الحوثية الايرانية جنوب مارب.

فيما أعطبت ‏مدفعية الجيش آلية تابعة للمليشيات، فيما استعاد الجيش أسلحة خفيفة ومتوسّطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة العناصر الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مأرب.

سقوط مسيرة مفخخة

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن سقوط مسيرة مفخخة بقرية المعبوج بجازان في السعودية دون إصابات أو أضرار.

وقال التحالف إن المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.

وأكد التحالف أنه استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثيين النوعية.

ولاحقا أعلن التحالف تدمير 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي في 45 استهدافا في حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف التحالف الجمعة الماضية، عن تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء.