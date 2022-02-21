سقطرى تحتفي باليوم الوطني للبيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

احتفت جمعية سقطرى للحياة الفطرية بمحافظة سقطرى، اليوم، بمناسبة اليوم الوطني للبيئة الذي يصادف الـ 20 من فبراير من كل عام.

وأكد مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة في سقطرى سالم حواش، على أهمية إحياء مثل هذه المناسبة البيئية والتوعية بها، والعمل من خلالها على تعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على البيئة .. منوها بامتلاك سقطرى بيئة متنوعة وحيوية.

ومن جانبه حث مدير برنامج الدعم المتكامل للصون والتنمية المستدامة في أرخبيل سقطرى المهندس عبدالوهاب سعد، على ضرورة رفع الوعي المجتمعي المحلي حول القضايا البيئية والسلوكيات التي تضر بالبيئة والتنوع الحيوي للجزيرة.

وبدوره شدد رئيس جمعية سقطرى للحياة الفطرية ناصر عبدالرحمن، على ضرورة إحياء روح الحفاظ على بيئة سقطرى، نظراً لدورها المتميز محليا وعالميا.

تخلل الحفل فقرات فنية وإنشادية واستعراضية، ومسابقة بيئية، شاركت فيها ثلاث من مدارس سقطرى، كما شهد الحفل تكريم رعاة الحفل وعدد من الشخصيات المهتمة بالشأن البيئي.