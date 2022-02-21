شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة اللواء عبدالله الصبيحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة بوفاة قائد محور أبين قائد اللواء 39 حماية رئاسية اللواء الركن عبدالله أحمد الصبيحي، الذي توفي اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة وطنه وشعبه.



وقال الدكتور بن دغر في برقيته الذي بعثها لاسرة الفقيد وذويه أن رحيل الصبيحي اليوم مثل خسارة كبيرة للجيش الوطني، وللوطن عامة، فهو المناضل الذي واجه الحوثيين في عدن، وهو القائد الذي نظم صفوف المقاومة إلى جانب زملائه صفوفها، ولا حق فلولها، وقدم النموذج الوطني في الدفاع عن قيم الثورة، ونظامها الجمهوري.