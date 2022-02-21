اجتماع بسيئون يناقش أوضاع الكهرباء بوادي حضرموت

كما ناقش الاجتماع عدد من المشاريع الممولة من مبيعات النفط والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير عام الكهرباء بوادي حضرموت المهندس عبدالقادر الجنيد ومدراء الادارات العامة بالمؤسسة الى أبرز الصعوبات وسبل التغلب عليها وفق الإمكانيات المتاحة .

محمد يوسف

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