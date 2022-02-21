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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بسيئون يناقش أوضاع الكهرباء بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
ناقش اجتماع اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أوضاع فرع المؤسسة العامة للكهرباء والتحديات التي تواجهها.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير عام الكهرباء بوادي حضرموت المهندس عبدالقادر الجنيد ومدراء الادارات العامة بالمؤسسة الى أبرز الصعوبات وسبل التغلب عليها وفق الإمكانيات المتاحة .
كما ناقش الاجتماع عدد من المشاريع الممولة من مبيعات النفط والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.