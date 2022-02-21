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اجتماع بسيئون يناقش أوضاع الكهرباء بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

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ناقش اجتماع اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أوضاع فرع المؤسسة العامة للكهرباء والتحديات التي تواجهها.

 

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير عام الكهرباء بوادي حضرموت المهندس عبدالقادر الجنيد ومدراء الادارات العامة بالمؤسسة الى أبرز الصعوبات وسبل التغلب عليها وفق الإمكانيات المتاحة .

 

كما ناقش الاجتماع عدد من المشاريع الممولة من مبيعات النفط والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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