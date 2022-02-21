لجنة فتح المظاريف بوزارة الاشغال تعقد اجتماع لفتح ثمان عطاءات لمشروع مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت لجنة فتح المظاريف في وزارة الاشغال العامة والطرق ، امس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الاشغال المهندس علي عامر رئيس لجنة فتح المظاريف، لفتح ثمان مضاريف لمشروع البوابة وسور مطار عدن الدولي .



واكد وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق لقطاع الاشغال المهندس حسين العقربي، أن الوزارة وضعت ضمن اولوياتها هذه المشروع ليعود بالنفع على المسافرين بدرجة رئيسية وذلك للتخفيف من معاناتهم..مشيراً الى انه فور الانتهاء من المشروع سيتم فتح الطريق الرئيسي الذي يمر امام المطار وسيتم السماح بالحركة به كما كان في عام ٢٠١٥م .

واوضح الوكيل العقربي، بأن المشروع يتضمن تجهيزات بوابة المطار وسوره وحاجز ارضي شوكي كهربائي ورافعة كهربائية وكذا كاميرات خاصة بالمراقبة .