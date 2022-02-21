عاجل .. الصبيحي في ذمة الله

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يزيد بن سلمان - شبوة - العميد الركن عبدالله الصبيحي.. في ذمة الله انتقل الى رحمة الله تعالى هذا اليوم العميد الركن عبدالله الصبيحي قائد اللواء 39 مدرع وقائد محور ابين واحد قادة تحرير عدن، ووافاه الأجل بعد صراع طويل مع المرض. رحم الله الفقيد عبدالله الصبيحي واسكنه فسيح جناته، والهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

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