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وزير الداخلية يشيد بجهود ابناء حضرموت الداعمة للامن والاستقرار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

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اشاد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، بجهود ابناء محافظة حضرموت المبذولة في سبيل ارساء دعائم الامن والاستقرار والسكينة العامة في مختلف مديريات المحافظة.

 

واكد الوزير حيدان خلال لقائه، امس بمدينة سيئون رئيس مرجعية قبائل حضرموت عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالله صالح الكثيري، أن حضرموت كانت وما تزال صمام أمان البلاد..ناقلاً تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، للمرجعيات القبلية وتقديره للدور الكبير الذي يقومون به من أجل مساندة الدولة واستقرار المنطقة.

 

واشار وزير الداخلية، الى توجيه فخامة رئيس الجمهورية بالاسراع في عملية تجنيد ثلاثة آلاف من أبناء وادي وصحراء حضرموت في الأمن العام للمساهمة في حفظ الأمن.

 

من جانبه، ثمن رئيس مرجعية قبائل حضرموت، جهود وزير الداخلية من أجل تعزيز أمن واستقرار المناطق المحررة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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