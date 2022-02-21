شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحصين 327 الف طفل في اليوم الأول من حملة التحصين ضد شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصلت فرق التحصين الصحي التابعة لوزارة الصحة العامة والسكان، حملة التحصين ضد شلل الأطفال في مختلف المحافظات.



وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بان الفرق الصحية تمكنت في يومها الأول من تحصين 327 الف و344 طفل ما دون العاشرة من العمر وبنسبة تغطية وصلت إلى 13 بالمائة، وزيارة أكثر من 189 الف و340 منزل.