المئات يموتون دون دواء.. مليشيا الحوثي بالحديدة تتلف أطناناً من المساعدات الطبية

المنامة - ياسر ابراهيم - أتلفت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، أطناناً من المساعدات الطبية بعد تعرضها للتلف في مدينة الحديدة، غربي اليمن.



وقال وكيل محافظة الحديدة في سلطات الحكومة الشرعية، وليد القديمي، "بينما أبناء تهامة والحديدة يموتون في المستشفيات، لعدم قدرتهم على شراء الدواء، أتلفت سلطة الحوثي بمحافظة الحديدة اليوم (الأحد)، 17 طناً و147 كيلو جرام من الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية المخزنة".



وتساءل: "أين دور المنظمات الأممية والحقوقية للنظر إلى هذه الجريمة بحق المواطنين".



وتحتوي الأدوية التابعة للصحة العالمية، على 48 صنفاً من الأدوية والمستلزمات الطبية، حسب بيان صادر عن مليشيا الحوثي بالمحافظة.



وتشهد محافظة الحديدة، أكبر كارثة انسانية في اليمن، من حيث معدلات الوفاة نتيجة الجوع والمرض، في وقتٍ يتم تخزين المساعدات حتى تنتهي صلاحياتها في ظروف غير صحية.



وكانت منظمات أممية قد وجهت اتهامات للحوثيين والسلطات الخاضعة لهم بفرض عراقيل أمام عملية توزيع المساعدات مما يتسبب في تلفها بعد بقائها لفترات طويلة في ظروف تخزينية سيئة.

