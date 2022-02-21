التعليم العالي تعلن أسماء الفائزين بالمنح المقدمة من المَجَر للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، اليوم الأحد، عن أسماء الطلاب أوائل الجمهورية الفائزين بالمنح المقدمة من جمهورية المجر.

وحسب إعلام الوزارة، فأن المنح تبلغ عددها لهذا العام 26 منحة للدراسات الجامعية، و24 منحة دراسات عليا، حيث تم خصم عشر منح من قِبل مؤسسة المنح المجرية لطلاب مبتعثين من الأعوام السابقة، تقدموا بطلب الحصول على تمديد لمنحهم لمدة بين ستة أشهر وعام حتى تستكمل دراستهم.

ونوهت الوزارة للطلاب المرشحين بأنه سيتم التواصل معهم من قبل منظمة المنح المجرية، وستجرى لهم امتحانات مفاضلة (مقابلة) أونلاين عبر معلومات الاتصال التي سجلوا بها في موقع المنح المجري.

كما سيقوم المختصون من قطاع البعثات بالتواصل مع الطلاب الفائزين، بعد تأكيد قبولهم النهائي من منظمة المنح المجرية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستستقبل التظلمات لفترة ٥ أيام ابتدأ من ٢١ فبراير ٢٠٢٢م.

