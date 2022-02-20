شكرا لبحثكم عن خبر حمد بن جاسم يكشف علاقة علي عبدالله صالح و صدام حسين وكيف سرب له خطة تحرير الكويت .. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، عن دور رئيس عربي سابق كان متعاطفاً مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ونقل له معلومات عسكرية عن التحضير لعملية تحرير الكويت.

وخلال مقابلة لحمد بن جاسم تبث على تطبيق جريدة "القبس" وتنشر على أجزاء، أمس السبت، حول العلاقة بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.

وأوضح أن أثناء التحضير لعملية تحرير الكويت، ذهب جنرال يدعى فرانك إلى الرئيس اليمني حينها وأعطاه معلومات عسكرية خاطئة عن خطة تحرير الكويت.

وأشار إلى أن المعلومات التي مررها كانت عن "من أي جهة ستشن القوات الأمريكية هجومها".

وتابع: "قال له الجنرال فرانك سندخل من البحر ونفاجئه (صدام حسين) وندخل الكويت من البحر، ولكن في الحقيقة أنهم سيدخلون من الخلف، المنطقة البرية المثلث العراقي السعودي الكويتي الذي كان مجرى أغلب الدخول لفصل الكويت..".

