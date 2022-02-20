شاهد : الحوثي يقول انه قتل قائد كبير بالشرعية اليمنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الحوثيون صورة بطاقة عسكرية لقائد المنطقة العسكرية الخامسة في حرض اللواء يحيى صلاح كدليل لديهم على مقتله. وافادت مصادر بان صلاح نجى من كمين للحوثيين في الاشتباكات التي دارت الايام الماضية.

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