شكرا لبحثكم عن خبر الماس : الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارغمني على أخذ إجازة من عملي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب الاعلامي نزار الماس عن رفض الرئيس بوتين اللقاء بهم مع مجموعة من المسلمين.

وجاء في روايته

عندما كنت موظف في الباخرة كمضيف بحري ، كنت في بعض الأحيان التقي بشخصيات مشهورة على مستوى العالم ، لاعبين عالمين ك اللاعب سيدورف الهولندي أو المدرب الإيطالي انشيلوتي ورئيس سويسرا بلوخر ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بلاتر و رئيس البرازيل والمتسابق شوماخر ومستر بن وغيرهم ، وكانوا ناس متواضعين للغاية ويتحدث المرء معهم كأنهم معروفين لديه .

الا ان في يوم من الايام قيل لنا أن بوتين رئيس روسيا سيزور السفينة وسيتناول الغذاء فيها ، وعلى كلا من المسلمين نزار الماس و وسديفا من البوسنة وايفز من كوسوفو ونديم من مسدونيا عليهم يوم غد أن يأخذوا إجازات ولا يأتوا إلى الشغل .

استغربت انا وقلت للمديرة لماذا تعملون هكذا ؟ قالت لي المديرة فراو شتادل مان الا تعرف يانزار أن بوتين رجل دكتاتوري ويخاف على منصبه ، قلت في نفسي وماعلاقة هذا بذاك ، قالت لي ليس من عندنا ونحن لم نطلب من احد اخذ الاجازة وإنما التشريفات الروسية هي من طلبت أن يأخذ العمال المسلمين اجازة لانه لا يثق بهم .

وقالت لي نحن ناس ديمقراطين ولانخاف اذا تم اغتيال رئيس الدولة لأننا دولة مؤسسات فإذا مات رئيس سويسرا لن يحدث اي شيء لانه مجرد موظف .

اليوم انا استغرب على الناس الذين يؤيدون الدكتاتوري بوتين ضد الغرب الديمقراطي ؟

نحن دول ناشئة ننشد الديمقراطية والتبادل السلمي للحكم بدلا من أن نساند الدول الديمقراطية ونعمل مثلها برغم بعض العيوب التي فيها ، بدلا من تأييدها نؤيد النظام المتخلف الروسي الذي حكمنا طيلة ٢٥ سنة ولم نحقق من وراه اي شيء سوى ديون قدرت بالمليارات .

هل شاهدتم قوارب الموت تبحر من بحر قزوين نحو روسيا ام انكم كل يوم تشاهدون قوارب الموت تبحر من الأبيض المتوسط نحو أوربا..

علينا كعرب ومسلمين أن نختار ونقف مع الانظمة الديمقراطية ضد الانظمة الشمولية، كفانا مراهنة على الحصان الخاسر و كفايانا عاطفة كذابة لا تسمن ولا تغني من جوع .

#نزار_الماس