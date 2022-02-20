شكرا لبحثكم عن خبر يافع تدشن طريق الشهيد ابو اليمامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشن، اليوم "الأحد"، العمل في مشروع إنشاء طريق الشهيد منير محمود أبو اليمامة (العسكرية - دقار) المرحلة الأولى، لربط مديريات يافع بمديريات ردفان محافظة لحج، البالغ تكلفته الإجمالية 4 ملايين و 429 ألف دولار، بتمويل من المغتربين وعدد من رجال المال والأعمال والقيادات العسكرية والأمنية والمواطنين من أبناء يافع.

ويتضمن المشروع - البالغ طوله (14.3) كيلو متر، وينفذه شركة الخضيري للمقاولات والتجارة والتطوير العقاري - من شق مع عمل جسور وعبارات للطريق الممتد من العسكرية حتى وسط مشألة ومنطقة دقار.

وتكمن أهمية مشروع طريق الشهيد أبو اليمامة، بشكل مباشر لمنطقة مشألة المترامية الأطراف والواسعة بمساحتها الكبيرة - والذي ينتمي إليها الشهيد - في كسر عزلة المنطقة ويمثل شرياناً لحياة أهاليها، بعد معاناة طويلة بسبب وعورة وتضاريس منطقة مشألة الجغرافية الذي يبلغ تعدادها ما بين 20 إلى 30 ألف نسمة.

حضر تدشين المشروع، مدير عام شرطة لحج - قائد ألوية الدعم والإسناد - اللواء الركن صالح السيد، وقائد الأحزمة الأمنية، العميد محسن الوالي، ومستشار وزير الدفاع، العميد محمود مثنى علي، وقائد اللواء الأول دعم وإسناد، العقيد نصر عاطف المشوشي، ورئيس محكمة إستئناف الضالع، القاضي محسن يحيى، ومدير عام مديرية سرار، صالح قدار، ومدير أمن مديرية لبعوس، العقيد علي عبادي، ورئيس انتقالي مديرية يهر، غالب الحربي، وشيخ مشائخ مشألة، دعاس سعيد سعد، وقائد الكتيبة الخامسة باللواء أول دعم وإسناد، النقيب شريف الهلالي، ووالد وأشقاء الشهيد منير محمود أبو اليمامة.

محمد القادري