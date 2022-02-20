شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. سفارة اليمن في قطر تقول انها اغلقت ابوابها بداية من اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية في قطر عن إغلاق مبنى السفارة اليمنية في الدوحة بعد أيام، موضحة بذلك الأسباب التي أدت إلى ذلك . وقالت السفارة في وثيقة رسمية لها، بأنه سيتم إغلاق مبنى السفارة لمدة أسبوع لغرض نقل مقر السفارة، حيث ستتم عملية الإيقاف في 20 فبراير 2022م وسيستأنف العمل في المبنى الجديد في 27 فبراير 2022م . وجاء في توضيح السفارة : تود سفارة الجمهورية اليمنية التنويه إلى جميع أبناء الجالية اليمنية ومراجعي القسم القنصلي . بأنه سيتم إغلاق مبنى السفارة لمدة أسبوع اعتباراً من الأحد الموافق 20 / 2 / 2022م وعلى أن يستأنف العمل من يوم الأحد الموافق 27 / 2 / 2020م . لغرض النقل إلى المبنى الجديد شارع بوغولانا رقم 579 منطقة 67 ساحة رقم 209 مبنى رقم 46 أمام مجمع الحزم . وفي حالة الطوارئ يرجى التواصل على الارقام التالية : 55492410 - 55550486 - 33550980 وتنتهز السفارة هذه الفرصة لتعرب أبناء الجالية فائق احترامها وعظيم تقديرها ... سفارة الجمهورية اليمنية

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