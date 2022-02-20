شكرا لبحثكم عن خبر شبكة نبض تقيم حفل الذكرى السادسة لانطلاقتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نبض_ عدن

أقامت شبكة نبض الإعلامية صباح اليوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/١٩م حفل الذكرى السادسة لانطلاقة شبكة نبض الإعلامية بقاعة انفنتي بمديرية المنصورة - عدن

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم مع الاخ محمد بامرحول، ليلقي بعدها أ. شهاب حسين البيتي مدير شبكة نبض كلمة الشبكة تحدث فيها عن شبكة نبض ودورها البارز في التنمية من حيث تدريبها وتأهيلها للشباب في مختلف مجالات الإعلام وصقل مهاراتهم وتغطيتهم لمشاريع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ونشرهم لاخبار التعليم واخبار التنمية ورحب في بداية حديثة بالحضور جميعاً

وأكد أ. شهاب على أن عام ٢٠٢٢م مختلف تماماً عن الأعوام السابقة وأنهم يسعون بإطلاق أعمال جديدة ضمن خطة الشبكة لعام ٢٠٢٢م.

بعد ذلك ألقيت كلمة المتدربين قدمها المتدرب خميس عبدالله القيرة، موضحاً عن البرنامج التدريبي الذي أقامته الشبكة وشارك فيه أكثر من ١٨ شاب وكان مدته ثلاثه أشهر متكون من عدة دورات مختلفة في مجال الإعلام وتطبيق عملي بالشبكة

وألقيت مشاركة من قبل مركز الرائد الجامعي ألقاها عنهم الأخ عبدالله باسعيدة خطبة قصيرة عن المشاكل وحلولها.

وفي رقصة غنائية للأطفال كانت مشاركة من مدرسة الإتقان الأهلية في فيديو كليب تم تصويره بالمدرسة من قبل الطلاب المتدربين بالشبكة

وفي ختام الحفل تم تكريم شركاء نبض ١٤ من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وتم تكريم الطلاب المتدربين بالبرنامج التأهيلي الذي أقامته الشبكة.

حضر الحفل م. عبدالرحمن القاسمي مدير مؤسسة استجابة و أ. هويدا صالح رئيسة مؤسسة جنى لتنمية الأسرة و أ. محمد بامرضاح مدير مؤسسة ائتلاف الخير للإغاثة و أ. أيمن الحدادي من مؤسسة الشركاء و أ. سالم باسهل مدير مركز الرائد لتنمية الطالب الجامعي