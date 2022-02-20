شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية تفشل في مغادرة مطار القاهرة منذ ٦ساعات وهي محملة بالركاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف المصور و الناشط أحمد الباشا عن علق ركاب طائرة اليمنية منذ 6 ساعات . وقال الباشا في التفاصيل في منشور عبر صفحته الشخصية بفيس بوك رصده محرر كريتر سكاي جاء فيه : .تخيلوا ان ركاب الرحلة 603 على طيران اليمنية من القاهرة الى عدن عالقين في الطائرة منذ الساعة 12 ظهراً حتى الان لم تقلع الطائرة ولم يتم اعادتهم الى حرم المطار وجميع الركاب عالقين داخلها . عشرات المرضى محشورون داخل الطائرة لاكثر من 6 ساعات بعضهم في حالات صحية سيئة ولم يتم عمل اي حلول ولم يجد الركاب حتى الان تبرير من طاقم الطائرة تارة يقولون خلل في بوابة الشحن وتارة يقولون انتهاء تصريح الاقلاع من التحالف . استهتار بالارواح وقلة الاحترام وانعدام الانسانية من الشركة التي يفترض انها - وطنية- ولكن لا يهمها سوى الربح ولو على حساب اوجاع المسافرين.

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