لجنة التحقيق تطلع على اوضاع المحتجزين في شرطة مديريات المعلا وخور مكسر وكريتر والتواهي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اطلعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، على اوضاع المحتجزين في مراكز الاحتجاز في شرطة مديريات المعلا وخور مكسر وكريتر والتواهي بالعاصمة المؤقتة عدن.



وتعرف اعضاء اللجنة خلال النزول الميداني، على الأوضاع القانونية لعدد (116) محتجزاً وسجين لدى اقسام الشرط في مديريات المعلا وخور مكسر وكريتر ومنطقة القلوعة بمديرية التواهي، ومعاينة حالة العنابر ومدى مناسبتها لحفظ كرامة المحتجزين وسلامتهم البدنية والنفسية.

والتقى اعضاء اللجنة، بمدراء المناطق الأمنية الأولى والثالثة ومدراء اقسام الشرط الأربعة ورؤساء اقسام التحقيقات، واستمعوا الى اهم التحديات اليومية التي تواجه الشرطة في أداء عملها ، إضافة الى الجلوس مع عينات عشوائية من المحتجزين على خلفية قضايا مختلفة، واستلام كشوفات تفصيلية بنزلاء الأقسام.

واشارت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، الى اهذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن خطتها في تقييم حقوق الانسان للسجناء والمحتجزين والتأكد من قانونية الاحتجاز واجراءاته.