شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل من صندوق صيانة الطرق.. مؤسسة الطرق تواصل مشروع ترميم شوارع مديرية صيرة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل المؤسسة العامة للطرق والجسور مشروع ترميم شوارع محافظة عدن والذي يموله صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس بالعاصمة عدن ..

حيث قامت فرق المؤسسة وباشراف مباشر من ادارة الإشراف وضبط الجودة بصندوق صيانة الطرق المهندس عباس صالح باعمال القلع واستبدال المواد المتهالكة وكذا رش ودك المقاطع المستهدفة من المشروع ..

واكد مهندس الصندوق ان المشروع يسير وفق الخطط المرسومه له من قبل الصندوق والمؤسسة وان المشروع يستهدف ترميم شوارع الملكة اروي وعقبة عدن ومعاشيق والشارع المؤدي الى حافة القاضي وكذا شارع الطويلة والبلدية وخلف ميدان الحبيشي ..

واشار عباس صالح الى ان الفريق الهندسي بدء باعمال القلع في الشارع الموازي لشارع محمد علي لقمان لكثرة الازدحام فيه ..

من جانبه نوه المهندس نشوان الى ان المشروع يستهدف ٩٧٠ متر طولي سيتم خلالها اعمال الصيانة في مديرية كريتر واضاف المهندس ان العمل مستمر في بقية المديريات.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.