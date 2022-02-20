شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 873 لغماً خلال اسبوع زرعتها مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 873 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير الجاري، زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، بأن الالغام المنزوعة منها 60 لغماً مضاداً للأفراد، و657 لغماً مضاداً للدبابات، و93 ذخيرة غير متفجرة، و63 عبوة ناسفة، ليرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر فبراير إلى 6,540 لغما..مشيراً الى ان عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن بلغ 321 ألفًا و431 لغماً، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.