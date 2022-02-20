تعز.. مليشيا الحوثي تنفذ حملة اقتحام واستيلاء على منازل العاملين بمصنع أسمنت البرح

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت مليشيا الحوثي الإيرانية، منذ عدة أيام، حملة اقتحام واستيلاء على مساكن العاملين في مصنع أسمنت البرح بمديرية مقبنة غربي تعز (جنوب غرب اليمن).



وكشفت وثيقة من مديرعام المصنع عبدالرحمن أحمد عبدالغني، موجهة إلى رئيس مجلس الإدارة، أن مليشيا الحوثي تقتحم منازل موظفين في مصنع البرح للإسمنت، واستولت عليها بقوة السلاح بعد طرد عائلاتهم من داخلها.



وبحسب الوثيقة فإن عملية اقتحام المنازل في المدينة السكنية للمصنع ـ التي بدأتها في الثلاثاء الماضي ـ، ماتزال مستمرة وأنها لا تراعي حرمة المنازل ووجود أثاث وحاجيات ساكنيها.



وذكر مدير المصنع أن المليشيا الحوثية "اقتحمت منزل المرحوم المهندس عبدالصمد عبدالمولى، والمهندس فهد عبدالباري محمد".



وتستغل مليشيا الحوثي سيطرتها على المصنع والمدينة السكنية التابعة له بمنح مساكن الموظفين لقياداتها التي تقود عمليات عسكرية في المديرية ومحيطها.



