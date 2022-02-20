عمليات الجيش تتواصل جنوب مأرب وسط خسائر لمليشيا الحوثي الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تواصلت العمليات العسكرية للجيش الوطني ورجال المقاومة، في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، والتي أحرزوا خلالها في الساعات الماضية تقدمات ميدانية، وكبدت مليشيا الحوثي الإيرانية عشرات القتلى والجرحى وتدمير آليات مختلفة تابعة لها.



وقال قائد جبهة الجوبة، قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب عبدالواحد القبلي نمران إن قوات الجيش والمقاومة خاضت معارك شرسة متزامنة مع قصف مدفعي وجوي استهدف تعزيزات وتجمعات المليشيا.. مؤكداً تحرير مواقع عسكرية استراتيجية، قريبة من جبال ملعاء الاستراتجية، أهمها العروق الرملية المحاذية، لجبل "الفليحة" وقرون "البور"، وسط خسائر، منيت بها المليشيا.

ولفت إلى أن الانتصارات والتقدمات الميدانية على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات مأرب الجنوبية ستستمر لتحرير مركز مديرية الجوبة من قبضة تلك العصابة الإجرامية.

وأضاف قائد جبهة الجوبة أن قوات الجيش والمقاومة، بعد تحريرها لجبل "الفليحة" والعروق الرملية المحاذية له، تكون قد ضيقّت الخناق، وقطعت خطوط الإمداد كلياً، على مليشيا الحوثي الإيرانية في معسكر "أم ريش" التدريبي، وتمكنت من تطهير مواقع عسكرية استراتيجية، تمهيداً لاستعادته.