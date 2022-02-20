البركاني يلتقي قيادة الجالية اليمنية ورجال الاعمال بولاية نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني امس رئيس واعضاء الجالية اليمنية وجمعية رجال الاعمال اليمنيين بولاية نيويورك الامريكية.



تحدث رئيس المجلس في اللقاء عن الظروف العصيبة والأوضاع المأساوية التي يعانيها اليمنيين نتيجة الانقلاب الحوثي، والتحديات التي تواجه فرص السلام نتيجة تعنت ورفض المليشيات لكل مبادرات السلام الاقليمية والدولية وتقويض الجهود المبذولة للمبعوثين الدوليين الى اليمن.

وأشار إلى استمرار ممارسة المليشيا للحرب والجرائم الممنهجة التي يقتل نتيجتها اليمنيون على مدار الساعة واعتقال الآلاف الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب في سجون الميليشيا الانقلابية، واستهداف المدنيين والنازحين في مأرب وبقية المحافظات وعدوانهم وإرهابهم العابر للحدود على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو ما يؤكد أن مليشيات الحوثي باتت أداة تخريب وتهديد لأمن المنطقة والعالم وتشكل اختراقاً ايرانياً لأمن وسلامة المنطقة.

وقال "إن السلام خيارنا كيمنيين، غير أن مليشيات الحوثي ترفض السلام وان من شعاره الموت لن يكون خياره السلام .. لذلك فقد قوضت كل المبادرات".. مشيرًا إلى أن هذه الحرب فرضت علينا وليس أمامنا من خيار سوى مواجهة هذه المليشيا الارهابية التي تستهدف طمس الهوية اليمنية والعبث بمقدرات الشعب ومصادرة حقوقه.. مشددًا على عدم ربط القضية اليمنية بقضية إيران النووية.

وأضاف أن الأئمة لا يبالون ولا يكترثون لمن يقتل من أبناء الشعب اليمني، بل يريدون الحكم على حساب دماء اليمنيين .. مؤكدًا أن هذه الميليشيات جبلت على التبعية والانقياد لأوامر مايسمى بسيدهم وأن التطور الزمني الذي جاب العالم بأكمله لم يؤثر فيهم، وإن ما كان يمارسه الأئمة جاء الحوثيين ليمارسونه اليوم بحق الشعب اليمني.

وأكد على أهمية توحيد صفوف جميع القوى السياسية والعسكرية الداعمة للشرعية، لمواجهة الصلف الحوثي وإنهاء الانقلاب ورفع المعاناة على الشعب اليمني.

وعبر البركاني عن بالغ تقديره للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لما يقدمونه من دعم ومواقف أخوية أصيلة.

كما استمع رئيس مجلس النواب الى أبرز القضايا والموضوعات التي تهم أبناء الجالية وسبل معالجتها، مشيدًا بالدور الذي يلعبه أبناء الجالية اليمنية في هذا البلد المفتوح على الجميع لتقديم صورة مشرفة تخدم مصلحة اليمنيين والقضية اليمنية وأن يكون لهم صوتًا واحدًا ومؤثرًا في سبيل نقل الصورة الحقيقية لليمن وتجاوز المشاكل التي افرزتها الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية .. داعيًا إلى ضرورة تظافر الجهود وتوحيد الصفوف والعمل بصورة مشتركة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

وجرى خلال اللقاء، مداولات ونقاشات تناولت الأوضاع التي تعيشها اليمن وهموم وتطلعات أبناء الجالية اليمنية في امريكا.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، وعضو المجلس شوقي شمسان، ومندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.