نائب رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر الـ 4 للبرلمان العربي في القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

شارك نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي الذي عقد امس في العاصمة المصرية القاهرة وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة رؤساء البرلمان ورؤساء الوفود.



ناقشت الجلسة الافتتاحية القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها القضية اليمنية .

وأكدت كلمات رؤساء البرلمانات العربية جميعها على دعم الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

فيما طالب المشاركون المجتمع الدولي ومجلس الأمن التحرك لوضع حد نهائي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية اليمنية وإدانة الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الشعب اليمني .. معربين عن استغرابهم من الصمت الدولي إزاء الاستهداف الهمجي المستمر من قبل هذه المليشيا للمدنيين وعمليات القرصنة التي تقوم بها مليشيات الحوثي في البحر الأحمر والتي تمثل تهديدا مباشرا لإمدادات الطاقة للعالم أجمع ولحرية وامن التجارة والملاحة الدولية وحث المجتمع الدولي على تصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية.

وجرى في الختام اقرار وثيقة المؤتمر التي جاءت تحت عنوان «رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن»، والتي سيتم رفعها في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الحادية والثلاثين، والتي ستُعقد بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.