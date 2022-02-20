اركان حرب محور تعز يتفقد المقاتلين في جبهات جنوب المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد اركان حرب محور تعز، العميد عبد العزيز المجيدي امس السبت المقاتلين في جبهتي الأقروض والصلو جنوب شرق المدينة للإطلاع على أوضاعهم.



ونقل العميد المجيدي لأبطال الجيش تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مشيدا بالروح المعنوية العالية وروح الإقدام والصمود التي يتحلى بها ابطال محور تعز في مواجهة عصابة الإرهاب الحوثية.

وثمن التضحيات والبطولات التي قدمها و يقدمها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات من أجل تحرير الوطن من براثن الكهنوت الحوثي.

وشدد على ضرورة تحلى الجميع بروح اليقظة والحذر والاستعداد العالي لتنفيذ المهام في أي وقت وتحت أي ظرف .. مثمناً دعم التحالف العربي للشرعية ودوره في مواجهة ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

من جهتهم جدد المقاتلون العهد بمواصلة النضال من أجل تحرير الوطن مهما كانت الصعوبات والتضحيات.