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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جرائم الحوثي.. مقتل امرأة وجنينها بتعز وإصابة 3 أطفال في مأرب

الأحد 20 فبراير 2022

الخليج 365

قتلت امرأة وجنينها في هجوم لمليشيات الحوثي استهدف منزلا سكنيا في تعز، جنوبي اليمن، فيما أصيب 3 أطفال في هجوم جوي للمليشيات بمحافظة مأرب.



واستهدفت طائرة بدون طيار حوثية مفخخة، السبت، مدرسة "الوحدة" الحكومية في بلدة "جراذا" بمديرية حريب جنوبي مأرب (شرق)، وذلك لدى خروج الطلاب من حصصهم التعليمية.

وبحسب حصيلة رسمية، فإن طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي استهدفت مدرسة الوحدة ما أدى انفجارها إلى إصابة 3 طلاب من الأطفال تتراوح أعمارهم بين الـ11 والـ12 عاما.

ووصفت إصابات "علي القيسي" و"مهند العقيلي" و"حمدان القيسي" بالبليغة، وبحسب المصادر الرسمية فقد نقلوا على إثرها إلى مستشفى "عتق" في محافظة شبوة لتلقي العلاج.

في السياق، استهدف هجوم غادر نفذته مليشيات الحوثي بصاروخ باليستي مسجد للمصلين في معسكر العلم في مديرية جردان شمالي شرق محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي، إن صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثي ضرب، مساء السبت، مسجدا حين أدى بعض الجنود لصلاة المغرب ما أسفر عن سقوط عدة ضحايا، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى عتق بالمحافظة الساحلية على بحر العرب.

وفي جريمة ثالثة، ارتكبتها مليشيات الحوثي بعيدا عن أنظار الإعلام والرأي العام، كشفت منظمة حقوقية يمنية مقتل امرأة وجنينها وإصابة أخرى في هجوم مسلح نفذه قيادي أمني للانقلابيين وقيادية في صفوف الزينبيات، المليشيات النسائية للانقلابيين المدعومين إيرانيا واستهدف منزلا شرقي تعز.

وقالت منظمة "سام للحقوق والحريات"، إن 5 دوريات مسلحة للحوثيين بقيادة المدعو "طه الطالبي" ويشغل منصب مدير أمن مديرية شرعب السلام ومعه القيادية في الزينبيات "نسيم الشماخ" التي تعمل في المليشيات النسائية للانقلابيين هاجموا منزلا سكنيا ببلدة "الأكرف" في المديرية الواقعة شرقي تعز، جنوبي اليمن.

ويتبع المنزل الذي تعرض للهجوم الحوثي المسلح دون معرفة دوافعه أواخر الشهر الماضي المواطن "مطيع عقلان"، وأسفر عن ترويع الأطفال وإصابة امرأتين هما "سارة دبوان" زوجة المواطن وشقيقته "أحلام" التي نقلت لإجراء عملية في مركز طبي تديره منظمة أطباء بلا حدود الدولية، لكن خطورة إصابتها حالت دون إنقاذها وجنينها الذي كان في بطن أمه في الشهر الـ5، وفقا لبيان المنظمة.

ووفقا لمستندات طبية صادرة عن منظمة أطباء بلا حدود فان إصابة "سارة" و"أحلام" كانت في مناطق مختلفة بأعيرة نارية ولم يستطع الطاقم الطبي إنقاذ "أحلام" وجنينها إثر خطورة الإصابة التي تعرضت لها.

ودعت المنظمة الحقوقية الجهات القضائية اليمنية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وحيادي في تداعيات الهجوم الحوثي في البلدة، مطالبة من المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف جرائم الحوثيين والعمل على حماية المدنيين.

إدانة حقوقية وحكومية

وشددت منظمة سام على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة ضد مليشيات الحوثي ووقف ممارساتها الانتقامية وتحمل مسؤوليتهم في ضمان سلامة السكان والممتلكات، وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي.

وأشار البيان إلى أن الدور السلبي للجهات الأممية أعطى الانقلابيين الضوء الأخضر للاستمرار في الانتهاكات والجرائم دون أي خوف من الملاحقة الجنائية.

ونددت الحكومة اليمنية بمواصلة مليشيات الحوثي أعمال القتل اليومي للمدنيين دون تفريق بين رجال ونساء وأطفال، أحدثها الهجوم على مدرسة تعليمية في حريب وسقوط ضحايا أطفال.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن مليشيات الحوثي الإرهابية تواصل جرائمها في ظل صمت دولي مخزٍ وغير مبرر، وتقاعس منظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الطفولة عن إدانة تلك الجرائم والقيام بمسؤولياتها في وقفها، وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاسبة.

وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة جرائم القتل الحوثي للمدنيين من الأطفال والنساء، والتحرك لتصنيف المليشيات منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".