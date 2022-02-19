مقتل محامي على يد مسلح في ملابسات غامضة وسط مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل، اليوم السبت، محامي، على يد أحد المسلحين، في مدينة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الجاني "هيثم الحجري"، أقدم على قتل المحامي "بسام ناجي الرعدي"، في جوار سوق القات، بحارة الظهار، بمدينة إب، وسط ملابسات غامضة حول الجريمة ودوافعها.

وحسب المصادر، فأن "المحامي بسام الرعدي، كان قد حصل مؤخرًا على بطاقة الانتساب لنقابة المحامين، لبدء حياته المهنية، التي انتظرها طويلا".

المصادر أكدت "أن الجاني تم إلقاء القبض عليه من قبل سلطات الأمر الواقع بمدينة إب، وأودعته البحث الجنائي، لاستكمال اجراءات التحقيق في سير القضية".

يأتي هذا وسط تزايد ملحوظ في أعداد القتلى، في محافظة إب، منذ سيطرة مليشيا الحوثي على المدينة في أكتوبر 2015، وانتشار السلاح والجريمة المنظمة في المدينة التي ظلت بعيدة عن الحرب وكوارثها.

ورغم أن محافظة إب، ظلت بمنأى عن الحرب؛ إلا أنها وفقا لاحصائيات غير رسمية فأن أعداد القتلى فيها لأسباب مختلفة يزيد عن أعداد الضحايا في بعض المحافظات التي شهدت حربًا مع مليشيات الحوثي.