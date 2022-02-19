وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان الانتهاكات الحوثية ومستجدات "النووي الإيراني"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن سبل وقف الانتهاكات الحوثية، ومستجدات الملف النووي الإيراني.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن اللقاء جرى اليوم السبت على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، في ألمانيا.

وجرى خلال اللقاء، بحسب الوكالة الرسمية، ”استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك“.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.