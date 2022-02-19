مقتل وإصابة ثلاثة مواطنين إثر خلاف قبلي بمحافظة شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب ثلاثة مواطنين، اليوم السبت، في خلافات قبلية وسط محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "سعيد صالح بن عديو -الشقيق الأكبر لمحافظة شبوة السابق- قتل صباح اليوم برصاص مسلحين عقب خروجه من منزله في منطقة خبر لقموش بالقرب من مدينة عتق.



كما أصيب في الحادثة، شخصان أخران كانا بالقرب من السيارة التي يقلها بن عديو، فيما لاذ المسلحون بالفرار، وفقا للمصدر.



وأوضح المصدر، أن الحادثة جاءت على خلفية قضية ثأر قديمة بين فخذين من قبيلة لقموش التي تنتمي لمديرية حبان.



ويعد الثأر من أبرز الظواهر السلبية التي لا زال اليمن يعاني منها في ظل غياب الوعي المجتمعي بمخاطر استمرار هذه الظاهرة وعدم اللجوء إلى القضاء.

