استكمال سفلتة عدد من شوارع مديريات عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

استكملت الفرق الفنية والهندسية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور، مشروع سفلتة عدد من الشوارع الرابطة بين مديريات الشيخ عثمان ودارسعد والمنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي.



وأكد استشاري المشروع المهندس عبدالله عبدالسلام، استكمال أعمال مشروع سفلتة الشوارع الرابطة بين المديريات الثلاث بعد قلع الحفريات.

وأشار إلى ان المشروع شمل سفلتة شارع محمد سعد، والشارع الممتد من جولة السفينة إلى جولة دارسعد، والشارع الممتد من جولة السفينة إلى جولة القاهرة، والشارع الممتد من جولة الغزل والنسيج إلى جولة عبدالقوي.

ولفت إلى أنه سيتم البدء خلال اليومين القادمين بأعمال سفلتة جولة بدر وعدد من الشوارع بمديرية خورمكسر، كما سيتم مواصلة أعمال إزالة الحفريات في شوارع مديرية صيرة.