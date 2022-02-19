وزير الصحة ومحافظ عدن يدشنان حملة التحصين ضد شلل الاطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ومحافظ عدن احمد لملس اليوم الجولة الأولى من حملة التحصين ضد فيروس شلل الأطفال التي تنفذها الوزارة في المحافظات المحررة على مدى ستة ايام.



وتستهدف الحملة ٢ مليون و٤٥٦ الف طفل مادون العاشرة من العمر من خلال كادر صحي يزيد عن ١٢ الف و٤٩٦ صحيا.

ودعا الوزير أولياء أمور الاطفال مادون العاشرة من العمر ومدراء المدارس والشخصيات الاجتماعية الى التفاعل مع فرق التحصين التي ستعمل على زيارات ميدانية من منزل إلى منزل بالإضافة إلى رياض ومدارس الأطفال في المحافظات المستهدفة.. لافتاً إلى أهمية الحملة في خلق مناعة فاعلة لدى الأطفال تقيهم مخاطر الفيروس.

من جانبه دعا محافظ عدن إلى تظافر الجهود لتحقيق أعلى نسبة تغطية للوقاية من فيروس شلل الأطفال والسير باتجاه تحصين الاطفال من مخاطره.

إلى ذلك اشاد كل من ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور ادهم رشاد وممثل منظمة اليونيسيف فيليب دومنيل بالترتيبات الفنية لوزارة الصحة ..معربين عن الأمل في أن تحقق الحملة غاياتها في حماية الأطفال من فيروس الشلل.