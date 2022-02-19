بن مبارك يستعرض مع نظيره الفنلندي مسارات السلام في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

استعرض وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس، مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، مسارات عملية السلام في اليمن، والجهود والمبادرات الاقليمية والدولية الرامية الى تحقيق السلام الشامل والدائم، واستمرار تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية وعرقلتها لكافة جهود السلام..مطالباً المجتمع الدولي بدعم تصنيف الميليشيات الانقلابية الحوثية كمنظمة ارهابية.



واشار الوزير بن مبارك خلال اللقاء، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن والسلام، المنعقد في جمهورية المانيا الاتحادية، الى أن الحكومة اليمنية تعمل على عدد من الاولويات ذات أهمية قصوى وفي مقدمتها : توحيد جميع القوى السياسية الوطنية تحت مظلة الشرعية الدستورية ، والتصدي للتحدي الاقتصادي الذي يعتبر القضية الرئيسية ذات الأولوية من بين مجموعة واسعة من التحديات الأخرى.

و ثمن وزير الخارجية، جهود الحكومة الفنلندية وموقفها الداعم للشرعية الدستورية في بلادنا..داعياً إلى توجيه الدعم لمجالات التنمية المستدامة، للاسهام في تحسين الجوانب الخدمية وتقديم الخدمات الاساسية لكافة ابناء الشعب اليمني.

من جانبه أكد وزير الخارجية الفنلندي، دعم بلاده لكافة جهود ومبادرات السلام الرامية الى تحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.