سياج تدشن برنامجاً لتعزيز القدرات المؤسسية لمنظمات الطفولة والمرأة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دشنت منظمة سياج لحماية الطفولة، اليوم، بمحافظة مأرب، برنامجاً خاصاً لبناء القدرات المؤسسية للمنظمات اليمنية غير الحكومية المتخصصة في حماية وتنمية حقوق الأطفال والنساء.



البرنامج يهدف الى اكساب المشاركين، من 15 منظمة وجمعية اهلية، مهارات كتابة المشاريع والاتصال الفعال، وتعزيز قدرات المنظمات المحلية بما يؤهلها لتكوين شراكات فاعلة مع الحكومة والمنظمات الدولية الداعمة وتحسين أداءها الحقوقي بشكل اكثر فاعلية في الحد من انتهاكات حقوق الفئات الضعيفة والاضعف خلال النزاعات المسلحة وتعزيز المسائلة والعقاب ومساعدة الضحايا في الحصول على العدالة والاسهام في مرحلة التنمية وإعادة الإعمار مستقبلاً.

ويشمل البرنامج ورش تدريب وتطبيقات عملية للقيادات العليا وتقديم استشارات تطوير وحوكمة الانظمة واللوائح المالية والادارية وسياسات الحماية..لافتة الى سعيها تنفيذ البرنامج في محافظات أخرى بحسب الإمكانات.