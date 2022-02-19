‏الارياني يطالب بموقف دولي من استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف خطوط الملاحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

طالب وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، بموقف دولي من استمرار مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران في محاولات استهداف السفن التجارية، باشراف وتخطيط وتسليح الحرس الثوري الايراني‏.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن استمرار تلك المحاولات نتيجة طبيعية لحالة الصمت الدولي وغض الطرف عن انشطتها المهددة لامن وسلامة خطوط الملاحة والتجارة العالمية في البحر الاحمر وباب المندب".

واضاف الارياني "ان مليشيا الحوثي تعتبر حالة الصمت والتجاهل الدولي إزاء ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات وأنشطة ارهابية ضوء اخضر لمزيد من التصعيد".

واشار الارياني إلى ان نظام طهران يدير ويوجه تلك الانشطة الارهابية لاستعراض ادواته في المنطقة، وقدراته على زعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد المصالح الدولية‏..داعياً المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوثين الاممي والامريكي لادانة واضحة للأنشطة الارهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي انطلاقاً من موانئ الحديدة، والقيام بمسئولياتهم في التصدي لها، والعمل على إدراجها ضمن قوائم الارهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية.