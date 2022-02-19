رئيس مجلس الشورى يشارك في اعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي في القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يشارك رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، في اعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي الذي يبدأ اعماله، اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.



وعلى هامش المؤتمر، حضر رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له، حفل الاستقبال الذي اقامه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي على شرف رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

يرافق رئيس مجلس الشورى، نائب رئيس المجلس المهندس وحي امان، واعضاء مجلس الشورى، المهندس عبدالله الاكوع، واللواء حيدر الهبيلي، وعلوي الباشا، والأمين العام للمجلس الدكتور عبده مغلس، والامين العام المساعد للمجلس عزالدين العنسي.