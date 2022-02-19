عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معارك تعز.. القوات المشتركة تكبد الحوثي خسائر فادحة

السبت 19 فبراير 2022

الخليج 365

وجهت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، الجمعة، ضربات جديدة لمليشيات الحوثي خلال معارك في محافظة تعز جنوبي البلاد.



ودفعت مليشيات الحوثي بعناصر إرهابية للسيطرة على مناطق جبلية استراتيجية في مديرية مقبنة غربي تعز، حيث سعت لترتيب صفوفها والهجوم على المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة القوات المشتركة.

وبحسب بيان للقوات المشتركة، فإن المليشيات الحوثية التابعة لإيران حاولت التمركز في مناطق جبلية واستحداث مواقع فيها تمكنها من ترتيب وتعزيز دفاعاتها قرب خطوط التماس بمديرية مقبنة.

وتابع أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة تصدت بحزم للمليشيات الحوثية وأجبرتها على العودة من حيث أتت بقصف مكثف ومركز وانتهت محاولتها، كسابقاتها، بالفشل الذريع.

وأشار البيان إلى سيطرة القوات المشتركة التامة على كامل خطوط التماس في جبهات الساحل الغربي بمحوريها الجنوبي غرب تعز والشمالي جنوب الحديدة، مشيرا إلى أن الضربات المدفعية والمعارك كبدت مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية فادحة.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت مليشيات الحوثي لخسائر ثقيلة في جبهات تعز والحديدة بما فيه تدمير مرابض مدفعية ومنصات صواريخ إثر محاولتها الفاشلة للهجوم على مناطق استراتيجية في مسرح العمليات.

أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حررت القوات المشتركة بعملية عسكرية مديرية حيس بالكامل ومناطق في الجراحي ومقبنة جنوبي الحديدة وغربي تعز ضمن عمليات نوعية لردع عنف الانقلابيين المدعومة من نظام طهران.