شكرا لبحثكم عن خبر إنجاز سفلتت بعض الشوارع الرابطة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنجزت الفرق الفنية والهندسية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور وبتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن من سفلتت بعض الشوارع المستهدف الرابطة بين مديريات الشيخ عثمان ودار سعد والمنصورة.

وجاء ذالك تحت اشراف معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور .

وبحسب استشاري المشروع المهندس عبدالله عبدالسلام، فقد تم استكمال الاسفلت بعد قلع الحفريات ورشها بمادتي الـRC والـMC..

مشيرًا إلى أنه تم انجاز سفلتة شارع محمد سعد، والشارع الممتد من جولة السفينة إلى جولة دارسعد، بالإضافة إلى الشارع الممتد من جولة السفينة إلى جولة القاهرة ومن جولة الغزل والنسيج إلى جولة عبدالقوي.

وأضاف أنه : "خلال اليومين القادمين سيتم العمل في جولة بدر بمديرية خورمكسر وعدة شوارع فيها، ومواصلة إزالة الحفريات في شوارع مديرية صيرة.

من جانبه قال مدير مشروع ترميمات شوارع عدن، المهندس نشوان عباس ، إن العمل تم إنجازه في مديريات الشيخ عثمان ودار سعد والمنصورة.مثنيًا على جهود ومتابعة وزير الأشغال العامة، ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور؛ لمتابعتهم الدائمة وتذليل الصعاب.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.